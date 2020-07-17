İnternette sakın bu aramayı yapmayın! Saldırıyorlar...

Bu dönemde özellikle görüntülü görüşme ve toplantı platformlarının zafiyetleri ve nasıl istismar edilebileceğine dair tespitlerin öne çıktığına dikkati çeken Biçer, bu ortamların ihtiyaç duyacağı bant genişliği veya sunucu servislerinin nasıl saldırı altında kalıp erişilemez hale gelebileceğini rapora taşıdıklarını belirtti.

Uzaktan çalışanların kullandıkları altyapılarda nasıl bir saldırıya maruz kalabilecekleri, bu altyapıların nasıl zafiyetler içerdiği ve bunlara karşı alınması gereken tedbirlere de değindiklerini anlatan Biçer, şöyle konuştu:

"Pandemi döneminde tüm kullanıcılar bu tarz tehditlere maruz kaldı. Oltalama diye tabir ettiğimiz saldırı metodu kapsamında özellikle yeni domain (alan adı) isimleri oluşturuldu. Bu dönemde herkesin pandeminin mevcut durumunu, güncel Kovid-19 haritasını, kendi bölgesindeki yayılma durumunu görmek için araştırma yaptığı bilindiği için bunları yaptığını iddia eden sahte web siteleri üzerinden kullanıcıların bilgilerini çalmak, bilgisayarlarındaki verilerini şifrelemek üzerine görev yapan zararlı yazılımlar olduğunu tespit ettik ve bunları yayımladık. İlgili dönem içinde tüm dünyada bu tarz alan adlarının çok rağbet gördüğünü ve saldırganların bunları atak vektör olarak kullandığını tespit ettik. Dünyada Kovid-19 temalı günde ortalama 6 bin yeni alan adı alındığına ve internet üzerinden bir şekilde ortalama e-postalarıyla dağıtıldığına, cihazlara o siteler üzerinden zararlı yazılımlar bulaştırıldığına, böylece bilgisayardaki bilgilerin şifrelenmesi, verilerin tamamen karşı tarafa gönderilmesi gibi etkilerin bu dönemde meydana geldiğine şahit olduk."