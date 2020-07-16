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    Son dakika: 'de kabul edildi! "" komisyonu kuruluyor!

    Son dakika haberleri... 'de "" adlı yeni bir ihtisas komisyonu kuruluyor. Komisyon, sosyal medya, ve bilişim gibi konuları görüşecek. Yeni komisyon plan bütçede görüşülen mini torba teklifine eklendi

    Dijital Mecralar komisyonu kuruluyor!

    'de " Komisyonu" adı altında yeni bir komisyon kuruluyor.

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne yapılan ihdasla Dijital Mecralar Komisyonunun kurulmasının önü açıldı.

    Komisyonda Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'a madde ihdas edildi.

    Buna göre, bireylerin kişilik haklarına özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla TBMM bünyesinde Dijital Mecralar İhtisas Komisyonu kurulacak.

    Komisyon, 17 üyeden oluşacak.

    Haberler Güncel Son dakika: TBMM'de kabul edildi! "Dijital Mecralar" komisyonu kuruluyor!
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