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    • 16.07.2020 23:18
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    , Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü

    , ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

    Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü

    , ile telefonda görüştü.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

    Çavuşoğlu, bugün ayrıca Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Özel Temsilcisi ve eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yla 'da görüştü.

    Görüşmenin içeriğine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Wirtu'yla verimli bir görüşme yaptık. Karşılıklı ziyaretleri, diyaloğumuzu, ticaret ve yatırım başta olmak üzere her alanda iş birliğimizi geliştirmede mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

    Çavuşoğlu, ayrıca Belarus'un Victor Rybak ve Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti.

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