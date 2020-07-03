Alçaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine Twitter'dan saldırdı. Türkiye ayağa kalktı. Twitter ve Facebook'taki ahlaksız çeteye büyük savaş açtı. Hesaplarını tek tek kapatmaya başladı.
83 MİLYONLUK MÜTHİŞ TEPKİ
Aile bu toplumun mukaddesatıdır. Kimse saldıramaz.
Sosyal medya terörüne geçit vermeyeceğiz.
280 karakterdeki karaktersizler bizi bölemez.
Biz bir aileyiz. Asla ayrılmayız.
Esra-Berat Albayrak çiftinin 4. çocukları Hamza Salih dünyaya gelmişti.
HESABI MİLLE T KESTİ
Bakna Albayrak ve ailesine yönelik paylaşım yapıp hakarette bulunan 35 hesap yöneticisi tespit edildi. 16 kişi gözaltına alındı. Sanattan siyasete, spordan işadamına kadar yüzbinlerce kişi, karaktersizleri kınadı. Sosyal medyada yapılacak düzenlemeye destek vereceklerini açıkladı.
Tüm Türkiye'nin nefretle kınadığı hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen hesaplarından birinin, 2017'de Konya'da görülen FETÖ davası firari sanıklardan örgütte 'bölge imamı' olarak görev yapmış Onur İnceoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.
MUSTAFA ŞENTOP: İnsanlıktan nasipsiz, ahlak ve edepten mahrum şahıslara müsamaha gösterilmemelidir.
MERAL AKŞENER: Siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılması ayıptır, ahlaksızlıktır.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU: Esra Albayrak Hanımefendi'ye yapılan ahlaksızlık kabul edilemez..
AJDA PEKKAN: Kadını değersizleştiren saldırgan ve kadın düşmanı zihniyeti kınıyorum.
SEDA SAYAN: Sosyal medyada acımasızlık terbiyesizlik almış başını gidiyor...
DEMET AKALIN: Hadsizler için ceza gelsin. Ana, avrat, bacı dinlemiyorlar.
83 MİLYONLUK MÜTHİŞ TEPKİ
Aile bu toplumun mukaddesatıdır. Kimse saldıramaz.
Sosyal medya terörüne geçit vermeyeceğiz.
280 karakterdeki karaktersizler bizi bölemez.
Biz bir aileyiz. Asla ayrılmayız.
Esra-Berat Albayrak çiftinin 4. çocukları Hamza Salih dünyaya gelmişti.
HESABI MİLLE T KESTİ
Bakna Albayrak ve ailesine yönelik paylaşım yapıp hakarette bulunan 35 hesap yöneticisi tespit edildi. 16 kişi gözaltına alındı. Sanattan siyasete, spordan işadamına kadar yüzbinlerce kişi, karaktersizleri kınadı. Sosyal medyada yapılacak düzenlemeye destek vereceklerini açıkladı.
Tüm Türkiye'nin nefretle kınadığı hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen hesaplarından birinin, 2017'de Konya'da görülen FETÖ davası firari sanıklardan örgütte 'bölge imamı' olarak görev yapmış Onur İnceoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.
MUSTAFA ŞENTOP: İnsanlıktan nasipsiz, ahlak ve edepten mahrum şahıslara müsamaha gösterilmemelidir.
MERAL AKŞENER: Siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılması ayıptır, ahlaksızlıktır.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU: Esra Albayrak Hanımefendi'ye yapılan ahlaksızlık kabul edilemez..
AJDA PEKKAN: Kadını değersizleştiren saldırgan ve kadın düşmanı zihniyeti kınıyorum.
SEDA SAYAN: Sosyal medyada acımasızlık terbiyesizlik almış başını gidiyor...
DEMET AKALIN: Hadsizler için ceza gelsin. Ana, avrat, bacı dinlemiyorlar.