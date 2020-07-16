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    • 16.07.2020 07:34
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    Son dakika: 'li eşini darp etti: Eşi doktorlardan yardım istedi

    Son dakika haberi! Muş Milletvekili 'ın, öğretmen eşi Ebru Işık'ı darbettikten sonra hastaneye gitmesine engel oldu. Daha sonra ağrıların artması üzerine hastaneye giden Ebru Işık doktorlardan yardım istedi, ihbar üzerine hastaneye polis sevk edildi. Soruşturma sonucu Mensur Işık hakkında uzaklaştırma kararı alındı.

    HDP'li Mensur Işık eşini darp etti

    Olay, dün gece saatlerinde 'li ile Ebru Işık çiftinin Çankaya ilçesindeki evinde meydana geldi. Mensur Işık ile Ebru Işık arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Mensur Işık, iddiaya göre; Ebru Işık'ı yumruklayarak darbetti. Mensur Işık, hastaneye gitmek isteyen eşine engel olarak, cep telefonunu sakladı.

    UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINDI
    HDP'li Işık, eşinin ağrılarının artması üzerine evine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Etimesgut ilçesindeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedavi olan Ebru Işık, doktorlarından yardım istedi. Doktorların ihbarı üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi. Ebru Işık'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mensur Işık hakkında uzaklaştırma kararı aldı.



    Haberler Güncel Son dakika: HDP'li Mensur Işık eşini darp etti: Eşi doktorlardan yardım istedi
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