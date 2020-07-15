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    • 16.07.2020 06:47
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    Son dakika: Meclis'teki "demokrasi nöbeti" sona erdi

    Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara'ya getirilen sporcuların Demokrasi ve kapsamında Meclis'teki "demokrasi nöbeti" sona erdi.

    Meclis'teki demokrasi nöbeti sona erdi

    FETÖ'nün hain darbe girişiminin dördüncü yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara'ya getirilen sporcular, demokrasi nöbetini Meclis'e ilk bombanın atıldığı yer olan TBMM Anıtı'nın bulunduğu bahçede gerçekleştirdi.

    Demokrasi nöbetinin bir bölümüne TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Şentop ve Kasapoğlu, demokrasi nöbetçisi sporcularla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Sporcularla söyleşilerin de yapıldığı etkinlikte, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

    Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edildiği saatte Halisdemir ve 15 Temmuz şehitleri için kırmızı ve beyaz renkte balonlar uçuruldu. TBMM Başkanı Şentop ile Bakan Kasapoğlu, sporcularla Mecliste ilk bombalanan alana karanfil bıraktı.

    Bakanlık tarafından dağıtılan "Kalkışma" isimli kitabın da okunduğu etkinlikte 15 Temmuz gecesini anlatan video gösterimleri sunuldu.

    Demokrasi nöbeti, Meclis Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından sona erdi.

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