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    • 15.07.2020 09:36
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    Son dakika: Görevden alınan HDP'li tutuklandı

    Son dakika haberine göre, 'da terör soruşturması kapsamında görevden alınan Diyadin Belediye Başkanı , "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Görevden alınan HDP'li Betül Yaşar tutuklandı

    'da terör soruşturması kapsamında görevden alınan Diyadin Belediye Başkanı , çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan Yaşar, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye getirildi.

    Adliyedeki işlemlerinin ardından Yaşar ve belediyenin eski yöneticilerinden HDP'li Mustafa Alpaslan, Mesut Arslan ve Zeynel Abidin Bozkurt, cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınarak tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

    Yaşar, mahkemece tutuklanırken, Alpaslan, Arslan ve Bozkurt da yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    OLAY
    HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar ve belediyenin eski yöneticilerinden Mustafa Alpaslan, Mesut Arslan ve Zeynel Abidin Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınmış, Yaşar'ın yerine Kaymakam Hasan Doğan Diyadin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

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