Kendisini seküler (dünyacı) olarak tanımlayan Beren Saat Müslümanları ve muhafazakar yöneticileri bir misyon almış gibi devamlı kötülüyor. Daha önce de HDP'li olduğunu belirten Saat, dizi oyunculuğuyla kazandığı popülaritesini FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin yalan propagandasını yayarak kullanıyor. Lutiler (LGBT+) ve HDP için devamlı destek mesajları yayınlayan Saat 15 Temmuz darbe girişimi hakkında şimdiye kadar tek bir söz dahi söylemedi.

Bir youtube kanalına konuşan Beren Saat 5 yıl önce attığı tweet yüzünden vatan haini ilan edildiğini ve çok incindiğini söyledi.

İşte Beren Saat'in kendini savunması;

VATANSEVERLERE ZORBA DEDİ

"Siber zorbalık vakalarıyla mücadele için tabii ki hukuki çözümler, birtakım yaptırımlar ve denetlemeler olabilir ama bence çözüm artık nefret söylemlerini, ötekileştirmeyi hayatımızdan çıkarıp, insanların birbirine karşı öfkesini ve hırsını azaltmak. İnsanlara siber zorbalık yapmayacak bir sakinliği, dinginliği, pozitif eleştirmeyi öğretmek lazım. Bu örnek teşkil eden her figür için gereklidir. Bunu sadece liderler bazında söylemiyorum ama önce onlar, önce mecliste yumruklar atılmasın, düşünerek konuşalım.