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    • 16.07.2020 11:50
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    Kızı emniyet şeridinden story atan İYİ Partili 'dan pes dedirten açıklama: Sosyal medyada paylaşması hata

    İYİ Partili 'ın skandallar zincirine her gün bir yenisi ekleniyor. Lütfü Türkkan'ın kızı , sirenli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. Olay yaratan görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamış, Dilara Türkkan Instagram hesabını askıya almıştı. İYİ , kızının paylaştığı görüntülerle ilgili, "O araba benim özel arabam, ben de hafta sonu tatiline gidiyorum, kızım da yanımda, kızımın bunu sosyal medyada paylaşmak gibi bir hatası var" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medyada paylaşması hata

    Evinde düzenlediği yılbaşı partisinde erkek dansöz oynatmasıyla gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili 'ın kızı , geçtiğimiz günlerde bir skandala daha imza atmış, siren sistemli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı. Sosyal medyada gündeme oturan Türkkan, rezil olunca Instagram hesabını dondurmuştu.

    "O ARABA BENİM ÖZEL ARACIM"
    Yaşananlarla ilgili ilk kez konuşan İYİ Türkkan kızının hatasını hafifletmeye çalıştı. Türkkan, kızının sirenli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntülere ilişkin "O araba benim özel arabam, ben de hafta sonu taliline gidiyorum, kızım da yanımda, kızımın bunu sosyal medyada paylaşmak gibi bir hatası var. O hatasının bedelini de bir baba olarak ben gereğini kendisine söyledim. Devlet imkanı yok, araçta şoför de benim, kızım da arkada oturuyor" diye konuştu.

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