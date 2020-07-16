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    • 16.07.2020 10:32
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    'nin hazımsızlığı sürüyor! : Ayasofya'da çan çalsın ayin yapılsın!

    İslam düşmanlarının hazımsızlığı sürerken kimileri de ortaya attığı tekliflerle Ayasofya'nın ibadete açılmasını baltalama peşinde. Bir programda canlı yayına katılan 'li , "Ayasofya tabii ki ibadete açılsın, benim hiçbir itirazım yok. Şöyle bir formül olabilir belki, illa isteniyorsa, Ayasofya çok büyük bir yer, biliyorsunuz belli bir yerinde namaz kılınıyor, zaten ibadete açık. Belli bir yerinde de kilise olarak biz ibadet edebilelim, biz Hıristiyanlar olarak gidelim orada duamızı edebilelim, Ayasofya’nın belli bölümleri var, orada bir de çan olsun. Düşünün bir yanda ezan okunsun, diğer yanda çan çalsın, orta alan da müze olarak herkesin buluşabileceği, Hıristiyanların buluşabileceği bir barış kilisesine, barış camisine ve barış müzesine dönüşsün" ifadelerini kullandı.

    Çan çalsın ayin yapılsın!

    Genel Başkan Yardımcısı , T24'te 'ın sunduğu programda HDP'nin 'nın ibadete açılması konusundaki sorulara verdiği cevaplar ile dikkat çekti.

    HEM EZAN OKUSUN HEM DE ÇAN ÇALSIN BİZ HRİSTİYANLAR DA ORADA DUAMIZI YAPALIM
    Programda Şirin Payzın'ın Ayasofya'nın ibadete açılması konusundaki sorularına HDP'li Paylan şöyle cevap verdi:

    Bakınız Ayasofya ile Camiyle 200 metre uzaklıktadır, Sultan Ahmet camiine ben çok sık giderim, inanın çok da huzur bulurum orada. Oradaki vakit namazlarında 100 kişi 150 kişi namaz kılar binlerce kişinin namaz kılabileceği bir camide… Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söylemişti "önce Sultanahmet dolsun da sonra Ayasofya'yı açarız böyle polemiklere gerek yok" demişti, demek ki şimdi polemiğe ihtiyaç var.



    Benim önerim şu aslında: Ayasofya tabii ki ibadete açılsın, benim hiçbir itirazım yok. Şöyle bir formül olabilir belki, illa isteniyorsa, Ayasofya çok büyük bir yer, biliyorsunuz belli bir yerinde namaz kılınıyor, zaten ibadete açık. Belli bir yerinde de kilise olarak biz ibadet edebilelim, biz Hıristiyanlar olarak gidelim orada duamızı edebilelim, Ayasofya'nın belli bölümleri var, orada bir de çan olsun. Düşünün bir yanda ezan okunsun, diğer yanda çan çalsın, orta alan da müze olarak herkesin buluşabileceği, Hıristiyanların buluşabileceği bir barış kilisesine, barış camisine ve barış müzesine dönüşsün. Buna ihtiyacımız var. Çünkü 1000 yıl bakın çan çalmış, 500 yıl ezan okunmus bir mabetten bahsediyoruz. Burası kutuplaşmanın, kamplaşmanın, ötekileştirmenin değil, barışın yeri olabilir.

    HDP'Lİ HÜDA KAYA: AYASOFYA KİLİSE OLARAK KALMALI
    Millet İttifakı'nın ortağı HDP'den Ayasofya'nın 'müze olarak kalması' yönünde çıkış geldi. Halk TV'de konuşan HDP'li Hüda Kaya, 'Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce yapı var. Ayasofya, hangi inanç erbabınca yapıldıysa onlara ait olması gerekir' ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel HDP'nin Ayasofya hazımsızlığı sürüyor! Garo Paylan: Ayasofya'da çan çalsın ayin yapılsın!
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