AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Ayasofya'nın ibadete açılmasının "kınandığını" belirtti. Libya ile ilgili Türkiye'yi üstü kapalı tehdit etti.
Borrell'e tepki gecikmedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kınama sözünü reddediyoruz. İspanya'da kiliseye çevrilmiş eserler var. Bu bizim egemenlik haklarımızı ilgilendirir. Kimse Türkiye'nin egemenlik haklarına müdahale edemez" dedi.
Borrell'e tepki gecikmedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kınama sözünü reddediyoruz. İspanya'da kiliseye çevrilmiş eserler var. Bu bizim egemenlik haklarımızı ilgilendirir. Kimse Türkiye'nin egemenlik haklarına müdahale edemez" dedi.