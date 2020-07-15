Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    'den ’ye Ayasofya resti

    , Avrupa Birliği’nin Ayasofya’nın ibadete açılmasını “kınamasına” sert çıktı. , "Kınama sözünü reddediyoruz. 'da kiliseye çevrilmiş eserler var. Bu bizim egemenlik haklarımızı ilgilendirir. Kimse Türkiye'nin egemenlik haklarına müdahale edemez" dedi.

    AB’ye Ayasofya resti:
    AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Ayasofya'nın ibadete açılmasının "kınandığını" belirtti. ile ilgili 'yi üstü kapalı tehdit etti.


    Borrell'e tepki gecikmedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kınama sözünü reddediyoruz. 'da kiliseye çevrilmiş eserler var. Bu bizim egemenlik haklarımızı ilgilendirir. Kimse Türkiye'nin egemenlik haklarına müdahale edemez" dedi.
    Haberler Güncel Türkiye'den AB’ye Ayasofya resti
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri