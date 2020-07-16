CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşanırken hem sokağa çıkan halkı hem de başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümeti ve üyelerini hedef almıştı.







Tüm eleştirilere rağmen çirkin paylaşımlarını silmeyen Kaftancıoğlu, hiçbir gerçekliği olmayan ve FETÖ'cülerin 16 Temmuz sabahı uydurdukları 'askerin boğazı kesildi' yalanını hala savunuyor.





O TWEET'LERİ HALA SİLMEDİ

CHP İstanbul İl Başkanı 15 Temmuz gecesi attığı tweetleri hala silmediği için eleştirenlere cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı. Hukuku sadece hukuku ve adaleti savunmaya devam edeceğini belirten Kaftancıoğlu, "Canan Kaftancıoğlu'nun 15 Temmuz gecesi twitleri diyerek bik bik edenlere gelsin.. Bu arada darbeci bile olsa boğaz keserek adam öldürmeye hala karşıyım ve karşı olmaya devam edeceğim" dedi.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarından bazıları:













