Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.07.2020 12:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2020 12:32
    ABONE OL

    'li 4 yıllık yalanını savundu: Kafa keserek adam öldürmeye hala karşıyım

    2016'daki alçak darbe girişimi sırasında kahraman halk, sokaklarda tanklara tüfeklere dur deyip şehit olurken, Başkanı gerçekliği aradan dört sene geçmesine rağmen ispatlanmayan "askerlerin boğazı kesildi" yalanını hala savunuyor. CHP İstanbul İl Başkanı, "Canan Kaftancıoğlu’nun 15 Temmuz gecesi twitleri diyerek bik bik edenlere gelsin.. Bu arada darbeci bile olsa boğaz keserek adam öldürmeye hala karşıyım ve karşı olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

    Bir skandal tweet daha!

    Başkanı , hain darbe girişimi yaşanırken hem sokağa çıkan halkı hem de başta Başkan olmak üzere hükümeti ve üyelerini hedef almıştı.



    Tüm eleştirilere rağmen çirkin paylaşımlarını silmeyen Kaftancıoğlu, hiçbir gerçekliği olmayan ve 'cülerin 16 Temmuz sabahı uydurdukları 'askerin boğazı kesildi' yalanını hala savunuyor.

    O TWEET'LERİ HALA SİLMEDİ
    CHP İstanbul İl Başkanı 15 Temmuz gecesi attığı tweetleri hala silmediği için eleştirenlere cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı. Hukuku sadece hukuku ve adaleti savunmaya devam edeceğini belirten Kaftancıoğlu, "Canan Kaftancıoğlu'nun 15 Temmuz gecesi twitleri diyerek bik bik edenlere gelsin.. Bu arada darbeci bile olsa boğaz keserek adam öldürmeye hala karşıyım ve karşı olmaya devam edeceğim" dedi.

    Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarından bazıları:






    Haberler Güncel CHP'li Canan Kaftancıoğlu 4 yıllık FETÖ yalanını savundu: Kafa keserek adam öldürmeye hala karşıyım
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri