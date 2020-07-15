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    • 15.07.2020 15:04
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    'li gecesi attığı darbe sevici tweet'leri silmedi

    hain darbe girişimi gecesi halk sokakta darbecilere karşı mücadele ederken İl Başkanı 'nun attığı tweet'ler hala hafızalarda. Kaftancıoğlu o gece "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin" gibi çok sayıda paylaşımda bulundu.



    15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi halk sokakta darbecilere karşı mücadele ederken CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweet'ler hala hafızalarda.




    "TEKBİR DE NEYİN NESİ"
    Kaftancıoğlu o paylaşımında "Demokrasi zaferi diyorlar, sokağa çıkanlar neden "yaşasın demokrasi" diye bağır mıyor öyleyse? Tekbir de neyin nesi bu durumda?" ifadelerini kullandı.



    HALKI HEDEF ALMIŞTI
    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşanırken hem sokağa çıkan halkı hem de başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümeti ve üyelerini hedef aldı.


    Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarından bazıları şöyle:












    Haberler Güncel CHP'li Canan Kaftancıoğlu 15 Temmuz gecesi attığı darbe sevici tweet'leri silmedi
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