



HALKI HEDEF ALMIŞTI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşanırken hem sokağa çıkan halkı hem de başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümeti ve üyelerini hedef aldı.





Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarından bazıları şöyle:

