15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi halk sokakta darbecilere karşı mücadele ederken CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweet'ler hala hafızalarda.
"TEKBİR DE NEYİN NESİ"
Kaftancıoğlu o paylaşımında "Demokrasi zaferi diyorlar, sokağa çıkanlar neden "yaşasın demokrasi" diye bağır mıyor öyleyse? Tekbir de neyin nesi bu durumda?" ifadelerini kullandı.
HALKI HEDEF ALMIŞTI
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşanırken hem sokağa çıkan halkı hem de başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümeti ve üyelerini hedef aldı.
Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarından bazıları şöyle: