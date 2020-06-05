CHP'Lİ BELEDİYE YIKMADI

Yeni Asır gazetesi skandalı 2015'ten bu yana yazdı. Ancak, maalesef CHP yönetimindeki Çeşme Belediyesi kaçağa göz yumarak, binayı bir türlü yıkmadı. Hatta o dönem açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı olan CHP'li Muhittin Dalgıç, "Villa tarım arazisi üzerine yapıldığı için kaçak. Bu villayı. 30 Nisan 2014'te mühürledik. Villa hakkında yıkım kararı çıktı ve para cezası uygulandı. 46 bin 189 lira 56 kuruş ceza kesildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Mevzuatta olan her şey uygulandı. Villa sahibi mahkemede yargılanacak. Hakkında hapis cezası çıkıp çıkmayacağı orada netleşecek" dedi. Ancak bu yıkım nedense bir türlü gerçekleşmedi. Köşkte yaşam başladı. Önceki gün bu bölgeye gidip köşkün son durumuna bakalım dedik. Hala yerinde duruyordu ve köşkte yaşam tüm hızıyla sürüyordu. Köşkün yapıldığı arazinin etrafındaki tarlalarda tarıma devam ediliyordu. Çevre sakinleri, Yalçın'ın da burası için muhtemelen imar barışından yararlandığını söyledi.