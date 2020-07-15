Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, bugünkü köşesinde CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Ayasofya açıklamaları hakkında çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Ardıç, yazısında Öztrak'ın skandal açıklamalarını sert bir şekilde eleştirerek, "Bir caminin müze yapılmasını "Atatürk devrimi" sayıyorlar. Yeniden camiye çevirilmesi de devrime ihanet." ifadelerine yer verdi.
İşte Ardıç'ın bugünkü köşe yazısı;
Bürokrasinin sözcüsü, yedi göbek bürokrat Faik Öztrak, "yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak cumhuriyetin hukukunu yok saydınız" diyor...
Bakanlar kurulu kararı, gene bir bakanlar kurulu kararıyla kaldırılabilir (yeni anayasaya göre cumhurbaşkanı kararıyla). Her ikisi de cumhuriyet hükümetinin tasarrufudur. 1934 hükümeti ne kadar cumhuriyete uygunsa, 2020 hükümeti de o kadar uygundur, ne eksik ne fazla.
Faik Bey'in mantığına göre, 1923 öncesi alınmış bütün mahkeme kararları "kadük" olur. Yıkılmış Osmanlı'nın hukuku...
Kadı efendilerin verdiği bütün hükümler, imamların kıydığı bütün nikahlar geçersiz!
Çocuklar da "nesebi gayrı sahih"...
Bütün tapu senetleri, bütün vakıf senetleri çöpe.
Darülfünun'un verdiği bütün diplomalar iptal...
Eh, bu arada Mekteb-i Harbiye'nin de.
Yani bütün Osmanlı paşaları "başıbozuk paşası" mı ilan edilecekti?
Peki 1920-1923 arası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği ünvanlar ne olacaktı? Ortada henüz bir cumhuriyet yoktu.
Misak-ı Milli bile kadük olur o zaman, Osmanlı Mebusan Meclisi kabul ve ilan etmişti!
Önce düşün, sonra konuş Faik Bey.
YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
İşte Ardıç'ın bugünkü köşe yazısı;
Bürokrasinin sözcüsü, yedi göbek bürokrat Faik Öztrak, "yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak cumhuriyetin hukukunu yok saydınız" diyor...
Bakanlar kurulu kararı, gene bir bakanlar kurulu kararıyla kaldırılabilir (yeni anayasaya göre cumhurbaşkanı kararıyla). Her ikisi de cumhuriyet hükümetinin tasarrufudur. 1934 hükümeti ne kadar cumhuriyete uygunsa, 2020 hükümeti de o kadar uygundur, ne eksik ne fazla.
Faik Bey'in mantığına göre, 1923 öncesi alınmış bütün mahkeme kararları "kadük" olur. Yıkılmış Osmanlı'nın hukuku...
Kadı efendilerin verdiği bütün hükümler, imamların kıydığı bütün nikahlar geçersiz!
Çocuklar da "nesebi gayrı sahih"...
Bütün tapu senetleri, bütün vakıf senetleri çöpe.
Darülfünun'un verdiği bütün diplomalar iptal...
Eh, bu arada Mekteb-i Harbiye'nin de.
Yani bütün Osmanlı paşaları "başıbozuk paşası" mı ilan edilecekti?
Peki 1920-1923 arası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği ünvanlar ne olacaktı? Ortada henüz bir cumhuriyet yoktu.
Misak-ı Milli bile kadük olur o zaman, Osmanlı Mebusan Meclisi kabul ve ilan etmişti!
Önce düşün, sonra konuş Faik Bey.
YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN