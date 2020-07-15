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    • 15.07.2020 10:55
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    En anlamlı mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şiirleri!

    En anlamlı mesajları bugün erken saatlerin bu yana merak edilerek araştırılıyor. Türk tarihinin unutulmaz günlerinden biri olan 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimi gerçekleşmişti. Vatanı için mücadele eden ve askeri darbe girişimini engellemeye çalışan 240'ı aşkın sivil, polis ve askerimiz şehit düşmüştü. Bugüne özel sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şiirleri haberimizde yer alıyor.

    En anlamlı 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şiirleri!

    En anlamlı 15 Temmuz mesajları sabahtan bu yana sosyal medyada paylaşılıyor. Bir yandan da Whatsapp ve telefonun mesaj kısmından da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüne özel mesajlar gönderiliyor. Kanlı darbe girişimininde şehit düşenn vatandaşlarımız her yıl tören ve etkinliklerle anılmaya devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şiirleri de paylaşılıyor.

    15 TEMMUZ SÖZLERİ VE MESAJLARI

    Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

    Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

    249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

    Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

    15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

    Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

    Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.

    Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

    15 TEMMUZ MESAJLARI

    15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

    Darbe girişimine izin vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.

    Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

    Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

    VATAN için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad ediyoruz

    Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.

    Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.

    "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."

    Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

    Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

    15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

    Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

    15 TEMMUZ SÖZLERİ

    Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

    Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

    249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

    Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

    15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

    Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)

    Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

    Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

    Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

    15 TEMMUZ ŞİİRLERİ

    ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

    Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da
    Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı
    Biz öldük vatan yaşasın diye
    Kalan zafer güzel vatana hediye

    Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık
    Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü
    Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık
    Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.

    VATAN YAHUT VATAN

    Bir Temmuz ki ateşi yakmış geceği
    Bir ağıt ki şehit anasından
    İnletiyor alemi, yırtmış geceyi
    Varsın gelsin zalimin tankı
    Mazlumun ahı var üstünde
    Bir de ezilmez ahlakı

    Kalk ey şehit, şehadet vaktin geldi
    Yurdunda kalleş dolu,
    Ceddin, deden bu günü görseydi,
    alnından öper seni, neslim derdi

    Semda nur, duada ezan
    ne düşman kalır ne de şeytan
    sen bir dua et hele
    işte yıkılmayacaktır Vatan o Zaman

    15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ

    15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,
    Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,
    Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,
    Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.

    Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,
    Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,
    Tam ülke elden gitti gidiyor,
    Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.

    Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?
    Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?
    Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,
    Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?

    Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,
    Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,
    Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,
    İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.

    Tuncay Amasyalı

    MİLLETE BAKIN HELE!

    Türk'e kefen biçenler, 15 Temmuz gecesi
    Taylar gibi şahlanan millete bakın hele!
    İmandan sonra vatan, aşkların en yücesi.
    Cihat emrini alan millete bakın hele!

    Bizdik o gece, bizdik, uçağa sapan atan,
    Özgürlüğü uğruna mermiye kafa tutan!
    Göğsünü siper eden, tankın altına yatan,
    Aslan misali dalan millete bakın hele!

    Damarında gezen kan, bayrak rengi kırmızı.
    Ak yüreğinde mühür, hilaliyle yıldızı.
    Asker doğar ve asker ölür erkeği, kızı;
    Öz benliğini bulan millete bakın hele!

    Aksakallı emretti; ölüme selam durdu
    Başçavuş Ömer Halis, darbeci puştu vurdu.
    İlk kurşun, ilk kahraman, tek başına bir ordu…
    Cennette karar kılan millete bakın hele!

    Kamyonuyla Şerife Bacı'm bir Nene Hatun.
    Gelin de Safiye'yi, elinizdeyse, tutun.
    Küçük dillerinizi Türkan Ana'yla yutun.
    Gülerek şehit olan millete bakın hele!

    F-16'ya yandı Hicabi'nin samanı;
    Semalara yükseldi kör edici dumanı.
    Mehmet egzoz tıkadı, dilettirdi amanı.
    Şeytana ıslık çalan millete bakın hele!

    Nice nice yiğitler Başkomutan emriyle,
    Eline ne geçtiyse, taş, sopa, kemeriyle,
    Her biri akıncıydı, çocuğuyla, piriyle,
    Koşup meydana dolan millete bakın hele!

    Hayranlık uyandırdı tavizsiz edaları,
    Yeri, göğü inletti marşları, nidaları.
    "Tekbir!", "Allahuekber!" diyen gür sedaları
    Semalardan duyulan millete bakın hele!

    Halk yediden yetmişe, kalp kalbe ve kol kola,
    Yoğun ateş altında vermedi tek bir mola.
    Âdeta meleklerle karışıp, kutlu yola
    Allah için koyulan millete bakın hele!

    Kırk yıllık planları dört saatte çökerten,
    İşgal heveslerini kahramanca göçerten,
    Dosta parmak ısırtan, kâfire iç geçirten,
    Haine korku salan millete bakın hele!
    Darbeyi etti yalan; millete bakın hele!

    Mücella Pakdemir

    15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

    Çok ,çok erken okundu selan
    Daha tankların önüne geçmeden
    Ve sen öldüğünü bilmeden...

    Alt yazılı bir gecenin
    Destanıydı ölümün sessizliğine
    Koşan gözlerin
    Kefenim olur belki
    Diyerek giydiğin beyaz gömleğin
    Kandan düğmeleri
    Ne olur susma dedim sustun
    Bana anlatmayacak mısın cenneti ?

    İhtilal mi darbe mi
    Gündüz hangisi ? Gece hangisi ?
    Dur diyen ellerinde şahadet şerbeti
    İçin yanarken içtiğin su gibi
    Kana kana , doyasıya
    Tadını anlat desem
    Şahadetin tarifi olur mu ki ?

    Çok ,çok erken okundu selan
    Bin vurup , bir vurulmadan
    Ve sen öldüğünü anlamadan...

    15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI

    Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.
    Bu millet liderinin sözünden dönmez.
    Türkiyem haini asla affetmez.
    Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

    Durmak yok bizlere bugünden gayrı,
    Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,
    Tanklara siper olan bedenler ile,
    Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

    Sular uyusa da düşman uyumaz,
    Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,
    Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,
    Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

    Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,
    Kahraman milletim meydanda bekler,
    Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,
    Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

    Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGER

    ÖMER HALİSDEMİR'E AĞIT

    (On Beş Temmuz Şehitleri Anısına)

    Ülkene sevdalıysan erken ölürsün çocuk
    Yaşamak dururken ölüm korkutur insanı
    Sen yine sevdandan vazgeçme
    Bilirsin sevda büyütür insanı.

    Hayallerinden vazgeçme çocuk
    Ölüm korkutmasın seni yaşam capcanlı dururken
    Şehitler serdarı Hazreti Hüseyin yoldaş olur sevdalıysan
    Uhud kahramanı Hz. Hamza, devrim şehidi Kubilay
    Ve yanında saf tutan nice Alperen .

    Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk
    Sen yine de vazgeçme sevdandan aziz bil vatanı.
    Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına
    O vakit koskoca bir millet saf bağlar ardından.

    Kuş kadar canı vardır en değme yiğidin
    Vatanım dersen o vakit ölmez, dirilirsin
    Çiğiltepe Kahramanı Reşat gibi,
    Kut'ül Amare serdarı Süleyman Askeri
    O mübarek sultan Hüdavendigar gibi…

    Her devirde bir Sadeddin Köpek çıkar karşına çocuk
    Her devirde doğan güne kargış okuyup,
    Gönülleri bulandıran bir meczup.
    Hasmının başında togan kılıcını eksik etme o vakit
    Unutma her Türk fedai doğar, her kalp ölmek için çarpar.

    Sü uyur, düşman uyumaz derler çocuk
    Sen uyanık kal, sen hatırla
    Ardından iki yüz kırk şehit
    Uyandırdı, de bizi o derin uykudan.
    Sizler uyumadınız ve bizler uyandık
    Ve bir parçamız bugün eksik kaldık.

    Vatanı, bayrağı, milleti, devleti canından aziz bil çocuk
    Kutsal bilirsen devleti, milleti bayrağı ve vatanı
    Bir ulu çınara dönüşüverirsin
    Delice kavrar köklerin toprağı
    Ne esen bora koparır,
    Ne boz bulanık akan nehrin toprağı.

    Bak medh ü senalar okunuyor çocuk
    Aydınlık günlerin doğumunu müjdeliyor en yanık sesler,
    Sancağı Ebu Turab tutuyor
    En önde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem.

    Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk
    Aldırma, sen yine sevdalan, ölümüne hem de
    Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına
    O vakit koskoca bir millet çağlayarak akar peşinden.

    En verimli çağında toprak olmak son değildir sana.
    Ölümsüzlük gelip ilişir yakana
    Türk milleti saf saf olur ardında
    En körpe yürekler emrini bekler
    Ne esen bora koparır o vakit seni bizden

    Ne de boz bulanık akan nehirler…
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