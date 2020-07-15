Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da düzenlediği darbe girişimine birçok ülkenin "bekle ve sonucu gör" yaklaşımıyla verdiği tepkinin, Türkiye'de büyük hayal kırıklığı yarattığını vurgulayarak, darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen halen NATO'daki bazı müttefiklerin, Avrupa'daki bazı kilit ülkelerin ve ABD'nin, yaşananların ciddiyetini anlamadığını söyledi.

Kalın, TRT World Forum tarafından çevrim içi düzenlenen "Dijital Tartışmalar" programında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin iç ve dış politikasındaki değişimi değerlendirdi.

Türk halkının, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında demokrasiyi, özgürlüğü, hukuku ve seçilmiş hükümeti korumak için verdiği mücadeleye dikkati çeken Kalın, "Halk, o gece ölmekten korkmadan sokağa çıktı." dedi.

Halkın demokrasiyi ve parlamentoyu korumak için gösterdiği cesaret nedeniyle 15 Temmuz'un, Türkiye'nin siyasi tarihindeki dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Kalın, "Herkes demokrasiyi savunmak için sokağa çıktı. Bence bu, 15 Temmuz 2016 gecesi insanların darbe girişimi karşısında neden böylesi büyük bir direniş gösterdiğine odaklanmamız gereken çok önemli bir sosyolojik dönüşüm." diye konuştu.

Kalın, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Türk halkının, tehdit nereden gelirse gelsin kimseye özgürlüğünü ve ülkesini çalma hakkı tanımayacağının görüldüğünü söyledi.