Bakan Soylu, "Bakanlığımız bünyesinde Fetö ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 99 bin 066 operasyon yapılmış, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirilmiştir. Halen bu suç kapsamında tutuklu olan kişi sayısı 25 bin 912, süreç içinde toplam işlem yapılan şahıs sayısı ise 597 bin 783 kişidir." dedi.



"60 yıllık hesabın bir gecede görüldüğü, vesayetin son hamlesi, Milletin son ve en kesin cevabı,

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılının idraki içindeyiz..."



Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun, #15Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Mesajıhttps://t.co/51LEiFmSZ9 — TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) July 15, 2020