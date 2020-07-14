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    • 14.07.2020 12:16
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    : uyardı: "Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır"

    haberi... : 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı.

    Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır
    , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı." ifadelerine yer verdi.

    13 TEMMUZ TABLOSU
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 46 bin 492 testten 1008'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 382 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 195 bin 671'e yükseldi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: "Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır"
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