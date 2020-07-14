"EPER BENİ ÇIKARMAZSANIZ, PENCEREDEN ATLAR YİNE GİDERİM"

49 yaşında olan 15 Temmuz Gazisi Şerife Özkara, "Unutulmayacak bir geceydi" diyerek, o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yavuz Selim Camii'ne yakın otururuz biz. Oğlumla oturduğumuzda telefonuma baktı ve; 'Anne bir kalkışma mı var acaba asker sevkıyatı varmış' dedi. Bende 'Belki Suriye ye sevkiyat vardır' dedim. Sonra haberler Twitter'da hızlanınca 'eve gidelim orada kararımızı verelim' dedim. Eve dönerken her köşe başında insanlar darbeyi konuşuyorlardı. Eve gittik abdestlerimizi aldık. İki oğlum, 'anne biz çıkacağız arkadaşları bekliyoruz' dedi. Bende 'oğlum siz gideceksiniz ama bu vatan hepimizin, bende bu vatanın bir ferdiyim, bende çıkacağım' dedim. Eğer siz beni çıkarmazsanız pencereden atlar yine giderim dedim. O kadar bir iştah yani kalbimde korku falan hiçbir şey yok. Tabi bu arada haberlerde geliyor mesela FETÖ'cülerin silah sıktığına dair. Cumhurbaşkanımızın televizyondaki çağrısından sonra hiç durmadık. Çocuklarım arkadaşlarıyla gidecekleri yere benimle çıktılar hep beraber gittik. İnsanlar tekbir sesleriyle öyle bir gidiyorlardı ki o karanlık geceyi sanki aydınlatıyordu onların nurları. Yolda karşılaştığımız polisler bizlere 'inşallah kazanacağız' diyorlardı."

"SAĞ KAŞIMIN ÜSTÜNDEN VURULDUM"

15 Temmuz gecesi ilk olarak Vatan Caddesi'ne gittiklerini ancak Saraçhane'de olayların daha şiddetli olduğunu duyarak hain darbe girişimine karşı çıkan vatandaşlarla birlikte Saraçhane'ye doğru gittiklerini söyleyen Şerife Özkara, "Saraçhane'ye giderken yoğun silah atışları oldu. O esnada ben alnımdan vuruldum sağ kaşımın üstünden sonra çocuğum beni hastaneye götürdü. Hastanede dediler ki kafanda kurşun var. Hatta o Saraçhane'de bir hastane var o hastanenin içine girdiğimizde yerlerde peçeteler, pamuklar onları aça aça gittik. Öyle bir dayanışma oldu ki o dayanışmayı hiç unutamıyorum. İnsanlar zincire kenetlenmiş beni hastane içine alırken halbuki o kadar yoğun silah sesleri geliyor ki ona rağmen hastaları koridor yapıp geçirdiler. İçeri girdik başka hastaneye gitmemiz gerektiğini söylediler. Sonra Allah razı olsun vatandaşlardan bir kısmı 'biz götürelim' dediler. Haseki Hastanesine gittik. Ameliyata alındım, doktor 1 hafta yatmamı söyledi ama ben 1. geceden sonra yatmadım" dedi.

"KANLARI OLUK OLUK AKANLAR OLDU"

Özkara, "Allah o geceyi kimseye göstermesin, yanımda vurulanlar oldu, kanları oluk oluk akanlar oldu. Anlattığım zaman kalbim ürperiyor o geceyi tekrar hatırlıyorum. Yani biri anlattığı zaman gerçekten o geceye dayanamıyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum, Allah Reisi başımızdan ayırmasın, vatanımız, devletimiz her zaman var olsun, Allah devletimize milletimize zeval vermesin" diye konuştu.