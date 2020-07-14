



Şüpheli gemiye çıkan arama ekibi personeli tarafından gemi kaptanından, gemide gümrüğe tabi eşya olup olmadığı ve gemi tanklarında bulunan akaryakıt miktarına ilişkin beyan alındı. Ardından geminin yaşam mahalli, güvertesi ve makine dairesinde gerçekleştirilen aramalarda; gemi tanklarında kaptan tarafından beyan edilmeyen 47,5 ton akaryakıt tespit edildi.



