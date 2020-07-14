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    • 14.07.2020 20:30
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    Son dakika: Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, Twitter üzerinden vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. 'de son 24 saatte 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 993, can kaybı 5 bin 402 oldu. Bakan Koca paylaşımında "TEKRAR 1.000'İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım." dedi.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip dünya genelinde 15 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüs 550 bini aşkın kişinin ise hayatını kaybetmesine neden oldu.

    11 Mart 2020 tarihinden itibaren 'ye giriş yapan koronavirüs vakalarında azalma devam ediyor. Konuyla ilgili günlük olarak vaka sayısı paylaşımı yapan , 'a ait koronavirüs vaka sayısını resmi Twitter hesabından açıkladı.

    Koca "TEKRAR 1.000'İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım." dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Temmuz Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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