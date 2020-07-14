İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 15 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüs 550 bini aşkın kişinin ise hayatını kaybetmesine neden oldu.

11 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'ye giriş yapan koronavirüs vakalarında azalma devam ediyor. Konuyla ilgili günlük olarak vaka sayısı paylaşımı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayısını resmi Twitter hesabından açıkladı.

Koca "TEKRAR 1.000'İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım." dedi.