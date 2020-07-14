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    • 14.07.2020 18:01
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    öncesi hazırlıklar başladı! Artık pazarlık böyle yapılacak...

    nedeniyle kurban pazarları ve mezbahalarda tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda yeni uygulamalar da devreye alınacak. 'da, kurban pazarlarında tokalaşma geleneği bu yıl "Pazarlık kiti" ile gerçekleştirilecek.

    Eski usül bitti! Artık pazarlık böyle yapılacak...

    Kepez Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamlıca ve 'ndeki kurban satış noktalarında yeni tip nedeniyle hijyen kuralları en üst noktaya çıkarıldı.

    Bu yıl kurbanlık alış ve satışı maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapılacak.

    Belediye, kurbanlık alıcı ve satıcıları tarafından geleneksel hale gelen tokalaşmayı yapabilmesi için temsili tokalaşma eli tasarlayarak, içinde tek kullanımlık eldiven ve dezenfektan bulunan "Pazarlık kiti" hazırladı.

    Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanan kitler, 180 kurbanlık satıcısına dağıtıldı.

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