E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı! VBS 2020 MEB Çocuğum hangi okula gidecek?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrencilerin ders programından, karne işlerine, okul kayıtlarından okuldaki durumlarına kadar velilerin bilgi olmasını sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul kayıt tarihlerini açıkladı ve gündemde en çok bu konu araştırılır oldu. VBS (2020) MEB Çocuğum hangi okula gidecek? Sorusunun yanıtını bulmak için veliler sorgulamalar yapıyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve okul kayıt tarihlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
MEB açıkladı! Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okulları belli oldu
Velilerin çocuklarının okulunu öğrenmesi için hiçbir belgeye ve okula gitmeye ihtiyaç olmadığını vurgulayan Gençoğlu, şunları kaydetti:
"Bu yıl, Aralık 2014 itibarıyla 69 ayını doldurmuş bütün öğrencilerimizi ilkokullarımıza bekliyoruz. Aynı sistem üzerinden velilerimiz, çocuklarının erken başlama ve kayıt erteleme detaylarını da aynı siteden daha detaylı öğrenebilecek. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerini 31 Aralık-4 Eylül'de uyum eğitimine alacağız. Uyum eğitiminin ardından eğitim ve öğretimlerine başlamış olacaklar. Bugün itibarıyla okullar açılacakmış gibi bütün hazırlıklarımızı, ders kitaplarımızı, uyum programlarımızı, uyum programlarımızda kullanılacak materyalleri tamamlamış durumundayız."
Gençoğlu, "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden velilerin okula erken başlatma ve ertelemeyle ilgili detayları da görebileceğini belirterek, "Özellikle 69, 70, 71 aylık çocuklarımız kayıt erteleyebilecek. Bunun için velilerin yapması gereken şey, sistemde kayıt yaptırmaları gereken okul müdürlüğüne bir dilekçe vermek. Bu kadar basit. Herhangi bir hekim raporuna, tıbbi değerlendirmeye gerek duymaksızın kendi isteklerine bağlı şekilde değerlendirmeyi yapıyoruz." diye konuştu.
Gençoğlu, velilerin, 66, 67, 68 aylık çocuğunu erken başlatmak için okul müdürlüklerine dilekçe vermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK SORGULA
İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI NASIL HESAPLANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sayfası üzerinden okula başlama yaşı hesaplanabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak doğum tarihini girdikten sonra kayıt durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.
OKULA BAŞLAMA YAŞINI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?
İkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi belli değil.
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Lise kayıtları LGS sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?
E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine giriş yapmak için öncelikle (https://eokulyd.meb.gov.tr) adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Akabinde açılan sayfada "VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ" yazan bölümde yer alan "Resimdeki Rakamlar", "Öğrenci TC Kimlik Numarası", "Öğrenci Okul Numarası" yazan boşlukları doldurmanız ve "Giriş" butonuna tıklamanız gerekiyor.
E-Okul sisteminde karşınıza çıkacak ikinci kısımda ise öğrenciye ait bilgiler isteniyor. Bu kısımda Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube gibi bilgileri doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu işlemlerin ardından E-Okul giriş tamamlanıyor.