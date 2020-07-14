Fetullahçı Terör Örgütü'nün kripto mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait gaybubet evlerinde bu gece yapılan aramalar sonucunda İzmir ve başka il Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bahse konu hücre evlerinde yapılan aramalarda 40 bin 090 TL, bin 550 Avro, 3 bin 055 Amerikan Doları para, 34 adet cep telefonu ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.

Ayrıca FETÖ silahlı terör örgütünün kripto haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında da yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa ve Manisa illerinde toplam 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Şüphelilere yönelik bu sabah yapılan operasyonda ihraç Komiser yardımcısı İ.T.A. ihraç polis N.T. ve Özel Yurt Müdürü N.Y. olmak üzere 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışması devam ettiği öğrenildi.



SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH