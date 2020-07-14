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    : 'de 'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı!

    haberine göre 'de ’nün kripto mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt mensuplarının gizlendiği Gaybubet evlerinde 25 şüpheli yakalandı. Bahse konu hücre evlerinde yapılan aramalarda 40 bin 090 TL, bin 550 Avro, 3 bin 055 Amerikan Doları para, 34 adet cep telefonu ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi. Ayrıca İzmir merkezli 5 ilde de kullanan mensuplara operasyon düzenlendi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberi.

    İzmir’de FETÖ’nün kripto evlerine operasyon

    'nün kripto mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

    Edinilen bilgiye göre, 'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait gaybubet evlerinde bu gece yapılan aramalar sonucunda İzmir ve başka il Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Bahse konu hücre evlerinde yapılan aramalarda 40 bin 090 TL, bin 550 Avro, 3 bin 055 Amerikan Doları para, 34 adet cep telefonu ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.

    Ayrıca silahlı terör örgütünün kripto haberleşme programı kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında da yeni bir gelişme yaşandı.

    İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa ve Manisa illerinde toplam 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

    Şüphelilere yönelik bu sabah yapılan operasyonda ihraç Komiser yardımcısı İ.T.A. ihraç polis N.T. ve Müdürü N.Y. olmak üzere 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Diğer şüphelileri yakalama çalışması devam ettiği öğrenildi.

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı!
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