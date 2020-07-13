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    • 13.07.2020 08:18
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    Son dakika: Adana merkezli 6 ilde operasyonu: 24 şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, Adana merkezli 6 ilde /'ye yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında hemşirelerin de bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

    Adana merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

    Adana merkezli 6 ilde ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, ardışık, ankesörlü ve büfe arama kaydıyla haklarında ifade beyanları bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI
    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da adresleri tespit edilen zanlılara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Aralarında meslekten ihraç edilen polislerin yanı sıra aktif görev yapan hemşirelerin de bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

    Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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