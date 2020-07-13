Okula gelmeden önce ailelerden her gün şöyle bir isteğimiz olacak;

Bizim evimizde solunum yolu enfeksiyonu geçiren var mı?

Bizim evimizde Kovid-19 hastalığı tanısı alan var mı?

Solunum yolu enfeksiyonuyla, nefes darlığıyla, öksürükle hastaneye giden var mı?

Böyle birisi var dendiği anda bizim çocuğumuzun o gün okula gelmek yerine sağlık birimine gidip değerlendirilecek, ondan sonra okula gelecek. Bu şekilde bir anketle soruları sorup, o çocukların evde kalmaları ya da sağlık kuruluşuna gitmeleri sağlanacak.

Eğer ateşi yok ve bu soruların hepsine de hayır diyorlarsa okula gelecekler.