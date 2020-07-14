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    • 14.07.2020 18:39
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    'da orman alanını işgal eden firari ve eşi 'a dava!

    ve eşi hakkında orman alanını işgal ettiği ve orman alanından faydalandığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Can dündar ve eşi hakkında ‘2863 sayılı kanuna muhalefet’ ve ‘İmar kirliliğine neden olmak’ suçundan iddianame düzenlendi. SABAH'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...

    Firari Dündar ve eşine dava!

    TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari 'ın 'daki muhteşem manzaralı villasının yalnız devlet ormanını değil Maliye Hazinesi'ne ait araziyi de 188 metre işgal ettiği ortaya çıkmıştı.

    Dündar'ın devlet ormanını 27 metre işgal ettiği de tespit edilmişti. Her iki suç ile ilgili Muğla Orman İşletme Müdürlüğü, Can Dündar ve eşi hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık, 'orman işgali' ve 'Maliya hazine arazisi işgali suçları kapsamında soruşturma başlatmıştı.

    İDDİANAME DÜZENLENDİ
    Yürütülen soruşturma tamamlandı. Bodrum Cumhuriyet Basşavcılığı'nca Can Dündar ve eşi hakkında iddianame düzenlendi.

    Hazırlanan iddianamede şüpheli Dündar ailesinin '2863 sayılı kanuna muhalefet' ve 'İmar kirliliğine neden olmak' suçundan cezalandırılması istendi.

    Detaylar gelecek...

    HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH

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