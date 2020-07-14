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    • 14.07.2020 18:39
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    Başkan şehit 'ın ailesi ile görüştü!

    Başkan , 'nün darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Müdürü 'ın 'de yaşayan babası ve annesi ile telefonda görüştü.

    Başkan Erdoğan şehit ailesi ile telefonda görüştü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'deki incelemeleri sırasında 15 Temmuz darbe gecesi şehit olan Müdürü 'ın babası Nebi ve annesi 'ı ziyaret etti.

    Ziyarette Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı 'ı arayarak Acar ailesi ile görüştürdü. Erdoğan görüşmede baba Dursun Acar'a, "Şehitlerimizin makamı belli. Dolayısıyla onlarla ancak iftihar edilir" dedi.

    Baba Dursun Acar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Anne Fatma Acar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, kendisine teşekkür etti.

    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit Dursun Acar'ın ailesi ile görüştü!
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