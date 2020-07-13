Trendyol ve N11'de dikkat çeken ilan! Türkiye’de de bir Wayfair vakası mı başladı?





Bir başkasının çocuğuna bunu yaşatmak aklımızın ucundan geçmez. Bu nasıl bir lekedir aklımız almıyor." Kara para aklama ya da rüşvet iddialarıyla ilgili olarak da Değirmencioğlu, "Bunlar rakamsal işler. Hesaplarımız açık diledikleri zaman hepsini inceleyebilirler. Ama çocuk tacirliğiyle suçlanmak çok ağır. Bunu nasıl atlatacağız bilemiyorum" dedi. PINAR ÇELİK/SABAH