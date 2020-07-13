Trendyol ve N11'de dikkat çeken ilan! Türkiye’de de bir Wayfair vakası mı başladı?

Olaydan önceki akşam 22.00'da haberdar olduklarını dile getiren Değirmencioğlu, süreci şöyle anlattı: "10 gün önce Trendyol'a başvurduk ve mağaza açma hakkı kazandık. Ardından bir çalışanımıza fiyatlandırma yapması için görev verdik. Ancak çalışan fiyatlandırmada hata yaptı. Fiyatları hemen düzelttik ama onay sürecine girdik.
O süreç bitmeden Trendyol'daki sayfamızın kapandığını gördük. Denizli'de 1949'dan beri faaliyet gösteriyoruz. 3. Kuşak olarak 3 kardeş bu firmayı yönetiyoruz.
Sadece giyim değil mensucat, müteahhitlik, nişanlık-gelinlik alanında da üretim yapıyoruz. İç piyasa çalışıyoruz. Esnafız ve her işlemimiz kayıtlı. Bulunduğumuz yerde herkes bizi bilir, tanır. 3 kardeşiz ve hepimizin evladı var. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmak nasıl bir şey anlatamam.
Bir başkasının çocuğuna bunu yaşatmak aklımızın ucundan geçmez. Bu nasıl bir lekedir aklımız almıyor." Kara para aklama ya da rüşvet iddialarıyla ilgili olarak da Değirmencioğlu, "Bunlar rakamsal işler. Hesaplarımız açık diledikleri zaman hepsini inceleyebilirler. Ama çocuk tacirliğiyle suçlanmak çok ağır. Bunu nasıl atlatacağız bilemiyorum" dedi. PINAR ÇELİK/SABAH
WAYFAİR NEDİR?
Wayfair Inc. mobilya ve ev eşyaları satan bir Amerikan e-ticaret şirketidir. Eskiden CSN Mağazaları olarak bilinen şirket 2002 yılında kuruldu. Dijital platformları 11.000'den fazla global tedarikçiden 14 milyon ürün sunuyor.
Çevrimiçi şirketin merkezi Boston, Massachusetts'te bulunmaktadır. Wayfair'in Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Kanada , Almanya , İrlanda ve Birleşik Krallık'ta ofisleri ve depoları bulunmaktadır.
Wayfair beş markalı perakende web sitesi işletmektedir: ana Wayfair sitesi, Joss & Main, AllModern, Birch Lane ve Perigold.