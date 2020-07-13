Eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, 1998 yılında dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ile FETÖ üzerine gerçekleşen bir konuşmasını anlattı. Mesut Yılmaz'a FETÖ'yü soruşturmak istediğini söylediğini ama Yılmaz'ın 'Sakın ha! Bu konuyla alakalı bir çalışma yaptığını Sayın Ecevit duyarsa hükümeti yıkar. Çünkü Ecevit'in bunlara dönük önemli bir beklentisi ve sempatisi var" dediğini aktardı.

MESUT YILMAZ: "SAKIN HA! ECEVİT HÜKÜMETİ YIKAR"

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili hazırlanan TRT'nin "Zehirli Salkım" isimli FETÖ belgeselinde yeralan röportaja göre; İstanbul'dan getirilen ve askeri orjinli, uzatmalı başçavuş bir arkadaşın ifadesi esnasında tesadüfen Fetullah Gülen'in İstanbul'daki bir mafya babasıyla iltisaklı olduğu ve para alışverişinde bulunduğu şeklinde bir paragraflık bir beyanının geçtiğini ifade eden Saral, "Bu ifade medyaya sızınca Emniyet Teşkilatı içerisindeki cemaatin kadroları, 'Vay Hocaefendi ismi niye bu ifadeye girdi' gerekçesiyle aleyhimize bir kampanyanın içerisine girdiklerini fark ettik" diye konuştu.

Rahatsız olduğu konuyu Başbakan Mesut Yılmaz'a açtığını anlatan Saral şunları söyledi: "Dedim Sayın Başbakanım bu cemaat (FETÖ) aleyhimizde müthiş bir kampanyanın içerisine girdi. Müsaade ederseniz bunun sebebi hikmetinin ne olduğunu anlamak ve bunların faaliyetleri hakkında devleti de bilgilendirmek istiyorum. Mesut Bey, bir duraklama geçirdi. 'Sakın ha!' ile başlayan bir cümle ile niyetini bana ifade etti. Dediler ki, 'Bu konuyla alakalı bir çalışma yaptığını Sayın Ecevit duyarsa hükümeti yıkar. Çünkü Ecevit'in bu cemaata dönük önemli bir beklentisi ve sempatisi var."

Sabah/ Damla Kaya