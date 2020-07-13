Haberler Galeri Dünya Wayfair skandalına ünlülerin isimleri de karıştı! Kan donduran iddia: Tom Hanks alelade yayınlamış

Wayfair skandalına ünlülerin isimleri de karıştı! Kan donduran iddia: Tom Hanks alelade yayınlamış

Tüm dünya tüyleri diken diken eden bu komplo teorilerini konuşuyor... Yaşadığımız dünyaya lanet ettiren türden bu skandal, mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi Wayfair üzerinden patlak verdi. Twitter üzerinden yayılan skandalda Wayfair adlı sitede satışa sunulan ürünler arasında ve fiyatlandırmalar arasında kaybolan çocukların isimleri ile adlandırılması ile skandal iddialar ortaya döküldü. e-Ticaret sitesi üzerinden satışa sunulan ürünler ile insan kaçakçılığı yapıldığı iddiaları ABD'de birçok sitede haberleştirildi. Ve skandalın altından şimdi de ünlü isimler çıkmaya başladı. Önce geçtiğimiz günlerde yüzmek için gittiği gölde kaybolan Naya Rivera, ardından dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks... Wayfair nedir, ne demektir? Tom Hanks bu işin neresinde? İşte tüm detaylarıyla Wayfair skandalı...

13.07.2020 12:21 - Son Güncelleme: 13.07.2020 12:21
Wayfair skandalına ünlülerin isimleri de karıştı! Kan donduran iddia: Tom Hanks alelade yayınlamış

Sosyal medyanın gündemine bir anda düşüveren #Wayfair ile ilgili iddialar gerçekten yaşadığımı dünyaya lanet ettiren cinsten. Wayfair skandallarına şimdi de dünyaca ünlü isimlerin adı karışmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde oğluyla beraber yüzmek için gittiği nehirde kaybolan Naya Rivera ve ünlü oyuncu Tom Hanks bu isimlerin başında geliyor.

Tüyleri diken diken eden sapkınlık skandalında yaşananlara kısaca bir göz atalım.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Wayfair skandalına ünlülerin isimleri de karıştı! Kan donduran iddia: Tom Hanks alelade yayınlamış

Geçtiğimiz günlerde Reddit'te PrincessPeach1987 adlı bir kullanıcı, online alışveriş sitesi olan Wayfair'de fahiş fiyatlara satılan ve garip isimlere sahip ürünlerin insan kaçakçılığı için bir paravan olarak kullanılıp kullanılmadığını sordu.

Kullanıcının bahsettiği fahiş fiyatlı ürünlere Neriah, Yaritza, Alyvia ve Samiyah gibi kadın isimleri verilmişti ve satış fiyatları ise 12 bin dolardan başlıyordu.

Ürünlerin aşırı pahalı olması oldukça dikkat çekici ancak asıl enteresan nokta ürünlere verilen isimlerin veri tabanında kayıtlı olan kayıp çocuklara işaret etmesiydi.

Wayfair skandalına ünlülerin isimleri de karıştı! Kan donduran iddia: Tom Hanks alelade yayınlamış

Bir Facebook kullanıcısı olan Jonathon Mobley de buna benzer bir teoriyi Facebook üzerinden paylaşıyor. Mobley tarafından paylaşılan gönderide yine fahiş fiyatlı ürünlere dikkat çekilerek bunların çocuk istismarı ve insan kaçakçılığına paravan olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Mobley, olayı fark eder etmez polislerle irtibata geçtiğini ve onların da durumdan haberdar olduğundan bahsediyor.

Wayfair skandalına ünlülerin isimleri de karıştı! Kan donduran iddia: Tom Hanks alelade yayınlamış

Bu iki paylaşımın ardından işler kızışıyor ve Wayfair'in internet sitesinde insan kaçakçılığı için kanıt olarak sunulan görsellerdeki SKU (stok kodu) numaralarının Rusya menşeili arama motoru Yandex'te aratılınca çıkan sonuçların çocuk pornografisiyle alakalı görseller olduğu söyleniyor.

12 bin dolar ve üründe 17 yaşında kaybolan Samiyah Mumin'in adı yazıyor. Sosyal medya kullanıcıları bu durumun tesadüf olamayacağı iddia ediyor.

Wayfair skandalına ünlülerin isimleri de karıştı! Kan donduran iddia: Tom Hanks alelade yayınlamış

Aynı şekilde Yaritza Storage Cabine adıyla sunulan ürünün değeri 13 bin dolar! Ürünün diğer sitelerdeki değeri 300 doları aşmıyor, gariplik burada başlıyor ve Yaritza adında kaybolan bir kız çocuğu var, yaşı da 16...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Donald Trump ilk kez böyle görüntülendi! Aylar sonra dikkat çeken kare
Donald Trump ilk kez böyle görüntülendi! Aylar sonra dikkat çeken kare