Wayfair skandalına ünlülerin isimleri de karıştı! Kan donduran iddia: Tom Hanks alelade yayınlamış

Geçtiğimiz günlerde Reddit'te PrincessPeach1987 adlı bir kullanıcı, online alışveriş sitesi olan Wayfair'de fahiş fiyatlara satılan ve garip isimlere sahip ürünlerin insan kaçakçılığı için bir paravan olarak kullanılıp kullanılmadığını sordu.

Kullanıcının bahsettiği fahiş fiyatlı ürünlere Neriah, Yaritza, Alyvia ve Samiyah gibi kadın isimleri verilmişti ve satış fiyatları ise 12 bin dolardan başlıyordu.

Ürünlerin aşırı pahalı olması oldukça dikkat çekici ancak asıl enteresan nokta ürünlere verilen isimlerin veri tabanında kayıtlı olan kayıp çocuklara işaret etmesiydi.