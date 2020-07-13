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    • 13.07.2020 23:33
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    Fuat Oktay'dan 'a sert tepki: ve etle tırnaktır

    - sınırındaki çatışma hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan , "Dost ve kardeş Azerbaycan'a Ermenistan tarafından yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. ve Azerbaycan etle tırnaktır. Her zaman ve her şartta seninleyiz Azerbaycan." ifadelerini kullandı.

    Fuat Oktay: Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır

    , tarafından 'a gerçekleştirilen saldırıyı kınadığı açıklamasında, ve Azerbaycan'ın 'etle tırnak' olduğunu vurguladı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Azerbaycan'a Ermenistan tarafından yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır. Her zaman ve her şartta seninleyiz Azerbaycan." ifadelerini kullandı.

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