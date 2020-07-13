AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK ve MKYK'ya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın skandal Ayasofya ve 15 Temmuz açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

BU ZİHNİYETİN MUTASYON HIZINA YETİŞMEK İMKANSIZ

Bu zihniyetin mutasyon hızına yetişmek gerçekten imkansız. Bizim kapsama alanımızdan çıkıyor, bir başkasının ilgilenmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Danıştay'ın verdiği karar üzerine kararnameyi yayınlıyor, bu kez bunu eleştiriyorlar. Bunlar herhalde Kovid-19'la yarışa girseler, bunlar herhalde finişe ulaşırlar. Başka zamanda normal kararname yetkisi kullandığında bu kez 'hukuki süreci beklemedi, diktatörlük' diyorlar. Diktatörlükle iki yüzlülük bunlarla devremülk gibi geziyor. Ben bu kadar siyasi ikiyüzlülük görmedim, hızına yetişmek mümkün değil.

FETÖ'YÜ MAZUR GÖSTERME ARAYIŞI İÇİNDELER

Halen FETÖ'yü mazur gösterme ona mazaret üretme, tırnak içinde ona hafifletici sebep üretme ama Türkiye'nin meşru Cumhurbaşkanını suçlama arayışı içindeler. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, MİT binasını Meclis'i bombalayanlar CHP genel başkanına tankların önünü açtılar. Bunu kimse sormasın mı? Kendilerinin bir kusuru yoksa şunu düşünsünler bunlar nasıl bizim yolumuzu açıyorlar?

Türkiye Cumhuriyeti devlet başkanı herhangi bir yerdeyken, uçak, helikopter kendisinin emrindedir. Bunların hazır ve nazır olması doğaldır. Cumhurbaşkanının her an korunmasından doğal bir şey olabilir mi? Devleti temsil edecek tek makamdır, orduların başkomutanıdır. Darbe girişiminden sonra bu ülkedeki darbe girişiminin neticilerini püskürtmek için alınan kararlara 20 Temmuz darbesi gibisinden bir yaklaşım ürettiler