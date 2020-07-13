Danıştay'ın kararıyla cami statüsünde ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztra Ayasofya'nın ibadete açıklamasını eleştirdi.

İşte Öztrak'ın skandal ifadeleri:



"Bir yandan 1934'te yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararına iptal edilmesin diye Danıştay'a sözde bir savunma verirken diğer yandan da Ayasofya dik duruşumuz sayesinde ibadete açıldı diye caka sattılar.





BU YAPTIĞINIZ İKİYÜZLÜLÜK

Hadi oradan, yapılanın adı riyakarlıktır, ikiyüzlülüktür. Yetkinizi kullanmayıp kendi atadığınız hakimlerin arkasına saklanarak bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden olmanızdır.

OSMANLI HUKUKUYLA CUMHURİYET YOK SAYILDI

Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı.

PADİŞAH İRADESİNE GÖRE MÜLK TALEP EDİLİRSE NE OLACAK?

Yarın bir gün yok olup gitmiş padişah iradesine göre birileri daha hak iddia ederse, Osmanlı dönemindeki malını mülkünü talep ederse ne olacak? Son aldığınız Vakıfbank hisselerini hazineye devreden kararınızı bu işin neresine koyacağız.





KILIÇ HAKKINI GAZİ VERDİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kılıcı olmasaydı bugün Ayasofya'da ecdadın emanetleri üzerinde hak iddia edebilir miydik?

İşte gazi, kılıç hakkının verdiğini bu özgüvenle Ayasofya'yı bütün insanlığın ortak mirası olarak müze yapmış. Bunu beğenmediniz mi? Elinizde yetki var. Bunu yetkinizi kullanarak değiştirebilirdiniz. Ama siz yargının arkasına sığınmayı tercih ettiniz. Bu karara tarihe karşı ihanet diyerek kararda imzası olan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiniz. Bu ülkede cumhurbaşkanı makamında oturup Atatürk'e hakaret eden tek kişi sizsiniz."

