Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.07.2020 17:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2020 17:36
    ABONE OL

    CHP ağzındaki baklayı çıkarıyor! Faik Öztrak kararından rahatsız: "Osmanlı hukukuyla Cumhuriyet'i yok saydınız"

    Son dakika haberi... Türkiye dik duruşundan taviz vermeyerek 'yı ibadete açtı ve tarihin akışını değiştirdi. Genel Başkan Yardımcısı ve Öztrak, Ayasofya'nın ibadete açıklamasını eleştirdi. Öztrak, "Yetkinizi kullanmayıp kendi atadığınız hakimlerin arkasına saklanarak bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden olmanızdır. Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı" ifalderini kullandı.

    CHP Ayasofya kararından rahatsız

    Danıştay'ın kararıyla cami statüsünde ibadete açılan ile ilgili açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı ve Öztra Ayasofya'nın ibadete açıklamasını eleştirdi.

    İşte Öztrak'ın skandal ifadeleri:

    "Bir yandan 1934'te yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararına iptal edilmesin diye Danıştay'a sözde bir savunma verirken diğer yandan da Ayasofya dik duruşumuz sayesinde ibadete açıldı diye caka sattılar.

    BU YAPTIĞINIZ İKİYÜZLÜLÜK
    Hadi oradan, yapılanın adı riyakarlıktır, ikiyüzlülüktür. Yetkinizi kullanmayıp kendi atadığınız hakimlerin arkasına saklanarak bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden olmanızdır.

    OSMANLI HUKUKUYLA CUMHURİYET YOK SAYILDI
    Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı.

    PADİŞAH İRADESİNE GÖRE MÜLK TALEP EDİLİRSE NE OLACAK?
    Yarın bir gün yok olup gitmiş padişah iradesine göre birileri daha hak iddia ederse, Osmanlı dönemindeki malını mülkünü talep ederse ne olacak? Son aldığınız Vakıfbank hisselerini hazineye devreden kararınızı bu işin neresine koyacağız.

    KILIÇ HAKKINI GAZİ VERDİ
    Gazi 'ün kılıcı olmasaydı bugün Ayasofya'da ecdadın emanetleri üzerinde hak iddia edebilir miydik?

    İşte gazi, kılıç hakkının verdiğini bu özgüvenle Ayasofya'yı bütün insanlığın ortak mirası olarak müze yapmış. Bunu beğenmediniz mi? Elinizde yetki var. Bunu yetkinizi kullanarak değiştirebilirdiniz. Ama siz yargının arkasına sığınmayı tercih ettiniz. Bu karara tarihe karşı ihanet diyerek kararda imzası olan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiniz. Bu ülkede cumhurbaşkanı makamında oturup Atatürk'e hakaret eden tek kişi sizsiniz."

    Haberler Güncel CHP ağzındaki baklayı çıkarıyor! Faik Öztrak Ayasofya kararından rahatsız: "Osmanlı hukukuyla Cumhuriyet'i yok saydınız"
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri