Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor'u tebrik ederken kutlamalarda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için tepki gösterdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından, Hataysporlu futbolseverlerin maçı toplu halde izlediği fotoğrafı paylaşarak, şu mesajı yayımladı:
"Hatayspor'u Süper Lige çıkaran maçta, seyircisiz maç kuralına tribünlerde uyuldu; açık havadaysa, dev ekranlar karşısında salgın unutuldu. Önümüzdeki maçlara bakmalıyız! COVID-19 solunum yoluyla, yakın temasta bulaşıyor. Bu kalabalıklar, bizi salgına karşı ağır yenilgiye uğratır."
Hatayspor'u Süper Lige çıkaran maçta, seyircisiz maç kuralına tribünlerde uyuldu; açık havadaysa, dev ekranlar karşısında salgın unutuldu. Önümüzdeki maçlara bakmalıyız! COVID-19 solunum yoluyla, yakın temasta bulaşıyor. Bu kalabalıklar, bizi salgına karşı ağır yenilgiye uğratır. pic.twitter.com/58nvXDo32H— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2020