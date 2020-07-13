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    • 13.07.2020 19:49
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    Hatayspor taraftarına tepki gösterdi

    , 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor'u tebrik ederken kutlamalarda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için tepki gösterdi.

    Bakan Koca'dan kutlamalara katılan taraftarlara tepki!

    , 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor'u tebrik ederken kutlamalarda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için tepki gösterdi.

    Bakan Koca, Twitter hesabından, Hataysporlu futbolseverlerin maçı toplu halde izlediği fotoğrafı paylaşarak, şu mesajı yayımladı:

    "Hatayspor'u çıkaran maçta, seyircisiz maç kuralına tribünlerde uyuldu; açık havadaysa, dev ekranlar karşısında salgın unutuldu. Önümüzdeki maçlara bakmalıyız! COVID-19 solunum yoluyla, yakın temasta bulaşıyor. Bu kalabalıklar, bizi salgına karşı ağır yenilgiye uğratır."

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