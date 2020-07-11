MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, terör örgütü PKK'nın yollara yerleştirdiği tuzaklanmış el yapımı patlayıcıları imha etmeyi sürdürdüğü belirtildi.





Komandolarımız, terör örgütü PKK'nın yollara yerleştirdiği tuzaklanmış EYP'leri imha etmeye devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyi Hakurk'ta icra edilen arama tarama faaliyetinde 2 adet yirmi beşer kg'lık uzaktan komutalı EYP tespit edilerek METİ Timlerimizce imha edildi. pic.twitter.com/ggxTnQcOJ7