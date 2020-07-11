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    • 11.07.2020 18:14
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    Son dakika: Bakanlık açıkladı: Hakurk'ta 25'er kiloluk iki el yapımı imha edildi

    Son dakika haberine göre Milli () 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü tarafından yerleştirildiği belirlenen iki el yapımı nın imha edildiğini bildirdi.

    Bakanlık açıkladı: Hepsi imha edildi

    'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, terör örgütü 'nın yollara yerleştirdiği tuzaklanmış el yapımı ları imha etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

    Açıklamada, son olarak Irak kuzeyindeki Hakurk'ta gerçekletirilen arama tarama faaliyetinde belirlenen 25'er kiloluk uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcının METİ timlerince imha edildiği vurgulandı.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakanlık açıkladı: Hakurk'ta 25'er kiloluk iki el yapımı patlayıcı imha edildi
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