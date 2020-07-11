11 Temmuz korona son durum tablosu vatandaşlar tarafından akşam saatlerinde araştırılıyor. Günün vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısını öğrenmek isteyenler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamayı bekliyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1003 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu. Peki, corona virüs ölüm, iyileşen ve vaka sayısı açıklandı mı? İşte detaylar...

KORONAVİRÜS ÖLÜM, İYİLEŞEN VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.