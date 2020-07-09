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    • 10.07.2020 00:31
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    Milletvekili 'dan provokasyonu! ları yıkıp polisin üzerine yürüdü!

    haberi... ların demokratikleşmesine karşı olan avukatlar, yasağa rağmen eylemlerine devam ederken 'nin provokasyonlarıyla ünlü milletvekili da eylemlere katılarak polis larını yıktı.


    Meclis'te görüşülen yasa teklifinin maddeleri vekiller tarafından tartışılırken, avukatlar eyleme devam ediyor. 'da da başkanları protestolarını, Kuğulu Park'ta sürdürdü.

    Polisin, parktaki baro başkanlarının yanına avukatların ve basın mensuplarının geçişine izin vermemesi, polisle sert tartışmaların yaşanmasına neden oldu.

    TANAL, BARİKATLARI YIKTI
    Polisler, koronavirüs nedeniyle gösteri ve eylemlere izin vermezken, avukatlar polise yönelik "Parkı aç, parkı aç" sloganı attı.

    Bu sırada İstanbul Milletvekili da polise tepki gösterdi. Tanal, polisin kurduğu noktalarını yıkarak açarken, onun eylemine diğer göstericiler de destek verdi.



    Barikatlar yaşanan karmaşa sırasında kısa süre için açıldı, ancak polis kısa süre sonra yeniden barikatları kurdu.


    Haberler Güncel CHP Milletvekili Mahmut Tanal'dan baro provokasyonu! Barikatları yıkıp polisin üzerine yürüdü!
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