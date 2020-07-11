Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.07.2020 17:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2020 17:37
    ABONE OL

    : görüntüleri paylaştı: ’ya ait uçağına 23.000 feet irtifada

    haberi... Milli , “ güvence tedbirleri kapsamında, NATO’ya ait uçağına, ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yapıldı” bilgisini paylaştı.

    23.000 feet irtifada yakıt ikmali
    Milli nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" ifadelerine yer verildi.



    Bakanlık, konuya ilişkin fotoğrafları da paylaştı.




    Haberler Güncel Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı: NATO’ya ait AWACS uçağına 23.000 feet irtifada yakıt ikmali
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri