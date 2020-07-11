Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı." ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
Koca açıklamasında, "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı." ifadelerine yer verdi.