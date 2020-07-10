



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinin Yalaza, Ortaç ve Esenli köyleri kırsalında başlatılan "Şehit Jandarma Er Zeynettin Özalp Narkoterör Operasyonu" başarıyla tamamlandı.



