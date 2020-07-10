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    • 10.07.2020 11:57
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    Son dakika: açıkladı: bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, Milli (), Harekatı bölgesinde 6 /'li teröristin daha gözaltına alındığını bildirdi. Paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

    MSB açıkladı: 6 terörist gözaltına alındı

    Milli (), Harekatı bölgesinde 6 /'li teröristin daha gözaltına alındığını bildirdi.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen PKK/YPG'li 6 teröristin daha gözaltına alındığı belirtildi.



    Paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.



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