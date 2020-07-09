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    • 09.07.2020 12:50
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    Son dakika: 'de operasyonu: 52 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'nin ilçesinde 6 Haziran'da Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyü Tatlıcak mezrasında düzenlenen operasyonda bir kamyonette 52 kilo 400 gram eroin bulundu.

    Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

    'nin ilçesinde bir kamyonette 52 kilo 400 gram eroin bulundu.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Bu kapsamda, 6 Haziran'da Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyü Tatlıcak mezrasında düzenlenen operasyonda, sevkiyatı yapılacağı tespit edilen kamyonet durduruldu.

    Yapılan arama kamyonetin bagajında 52 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

    Sürücü gözaltına alındı.

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