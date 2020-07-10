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    • 10.07.2020 22:55
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    'dan "Ayasofya" paylaşımı

    Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın eşi , Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

    Emine Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

    Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın eşi , Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

    Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'ın emaneti Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmış olmasından büyük memnuniyet duydum. Hamdolsun! Camilerimizin safları, aklı, kalbi, ruhu tertemiz müminlerle dolsun! İnsanlık mirasının bu müstesna eserini göz bebeğimiz gibi korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, paylaşımında Ayasofya'nın fotoğrafına da yer verdi.

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