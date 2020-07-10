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    : " yükümlülüklerini karşılamaktadır"

    , Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılma kararıyla ilgili, ", Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü () Dünya Kültürel ve 'nin getirdiği yükümlülükleri karşılamaktadır" açıklamasında bulundu.

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan UNESCO'ya cevap

    , Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılma kararıyla ilgili, ", Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü () Dünya Kültürel ve 'nin getirdiği yükümlülükleri karşılamaktadır." açıklamasında bulundu.

    Twitter hesabından paylaşım yapan Kıran, 1972 'ne atıfta bulunarak Türkiye'nin Ayasofya konusunda UNESCO'nun koyduğu yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade etti.

    Kıran, paylaşımına sözleşmede yer alan ifadelere ilişkin İngilizce ve Türkçe olarak iki görsel ekledi.

    "Dünya Mirası Sözleşmesi'nde bir miras alanının işlevinin değiştirilmesine engel bir durum söz konusu değildir." ifadesinin yer aldığı görselde sözleşmenin, kültür mirasına sahip olan ülkelere koruma ve teşhir konusunda görevler vermekle o ülkenin mülkiyet ve egemenlik haklarını ihlal etmediği belirtildi.

    Görselde ayrıca "Sözleşme bir devletin ülkesinde bulunan kültürel varlık üzerinde egemenlik yetkisini kullanmasını sınırlamaz. Ayasofya'nın işlevinde yapılacak bir değişiklik Dünya Mirası Sözleşmesi'nin ihlali anlamına gelmez." ifadesi yer aldı.

    Haberler Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: "Türkiye UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır"
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