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    • 10.07.2020 17:36
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    Hain darbenin 4. yıl dönümünde yeni bilgiler ortaya çıktı!

    15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümü öncesinde 'nün beyin takımıyla ilgili çok önemli bilgiler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, FETÖ'nün beyin takımı diye tabir edilen isimlerin bulunduğu örgüt şemasını paylaştı. Sabah Gazetesi Kainat İmamı olarak nitelendirilen FETÖ terör örgütü lideri 'le birlikte en çok dikkat edilmesi gereken ismin olduğunu belirtti. İşte haberin detayları...

    FETÖ'nün beyin takımı deşifre edildi!

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mustafa Akış, gündeme bomba gibi düşen bir şemayı paylaştı. terör örgütü lideri 'in Kainat imamı olarak ifade edildiği şemaya göre örgüt içindeki hiyerarşinin de belirlendiği ortaya çıktı..

    Sabah Gazetesi Yazarı , FETÖ'nün beyin takımı olarak ifade edilen şema hakkında önemli detaylar verdi.

    MUSTAFA ÖZCAN'A DİKKAT!

    "Bütün isimler kendilerine göre etkili isimler. En önemli isimlerden biri ise . Mali İşlerden Sorumlu olarak belirtiliyor. Vaktiyle Mustafa Özcan'ı görüntüledik. Kainattan Türkiye imamlığına geçiyor. Özcan, diğer isimlerin de görevlerini belirliyor. Kaset işlerini de yürüten bir isim." dedi.

    Ünlü ayrıca FETÖ'nün diğer terör örgütlerinden farklı bir yapısı olduğunu da ekleyerek "FETÖ'yü ağır bedellerle başını ezdiğimiz örgütlere göre göz önüne alırsak. Bütün örgütlerden farklı olan tarafı değişik ve kült denilen yapısı. " diye ifade etti.

    KESATANE PAZARINDA DAHİL OLANLAR!

    Örgütteki isimlerin bir kısmının nasıl sürece eklendiğini de aktaran Ünlü, "Abdullah Aymaz, Naci Tosun,İsmail Büyükçelebi, 60'lı yıllardaki İzmir Kestane Pazarı sürecinden dahil olan üyeler." dedi.

    Ünlü "Büyükşehirden büyükşehire değişen ilden ile değişen farklı şekillerde hiyerarşik düzen kurmuş bir örgüt var. 1980'lerden itibaren yargı ve emniyetin ele geçirilmesi kısa bir zaman aldı. " derken sonrasında yurt dışına kaçışların hızlandığını belirtti.

    İŞ ADİL ÖKSÜZ VE EKİBİNE KALDI

    Ferhat Ünlü " 17-25 Aralık sonrasında ağırlıklı olarak ABD'de yaşıyorlar. Ülke değiştirmeye devam ediyorlar. 17-25 Aralık sonrası devlet bu örgütle mücadelede sertleşti ama bazı isimler maalesef firar etti. Mustafa Özcan başka isimlere devretti görevini. Tek seçenekleri askeri darbe kalmıştı. Bu sivil üst kadro gittikten sonra iş Adil Öksüz ve ekibine kaldı. Onlar da darbeye kalkıştılarsa da bu işi milletin ferasetine yenilerek beceremediler." diye ekledi.

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