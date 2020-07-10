VATANDAŞLARA BİLGİLENDİRME YAPILSIN

Ankara Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ise, vatandaşların konuyla ilgili bilgilendirilmesini istedi. Ilıkan, "Bu konuyla ilgili itirazların azlığı veya çokluğu bilgi azlığından kaynaklanıyordur. Biz bile kâğıt üzerinde tekrar okuduğumuzda ASKİ genel müdürünü, genel müdür yardımcısını ya da ilgili arkadaşları aramak zorunda kalıyoruz. Faturası gelen bazı arkadaşlarımız internet sitesini inceleyemiyor. Bununla ilgili gerçek ve doğru bir bilgilendirme yöntemi yapılmalı ki gerçek mağdurlar da ortaya çıkmalı. ASKİ genel müdürü bile bu konuyu tam anlamıyla belki bilmiyordur. Ne oldu burada yönetim hatası mı var? Doğru bilgilendirmesini tavsiye ediyorum. Açıklama yapsınlar. Vatandaşlara gerçek bilgilendirme yapılmasını istiyorum" dedi.



ÖDEMELER 3 TAKSİTE BÖLÜNECEK

BAŞKAN Mansur Yavaş ise faturayı ödeyemeyenlere taksit yapılacağını söyledi ancak kullanımların vatandaşlardan kaynaklandığını ifade etti. Yavaş, "Şikâyet çok oldu. Kullanım da çok insanlar farkında değiller. Hata binde 5 bile değil. Bilgisayar ölçüyor. Zam yapma yetkimiz yok. Bu tür hatalar olabilir. Hata varsa düzeltiriz Sayaç okuma da da kontrol ediliyor. Önümüzdeki aydan itibaren faturalar normale bindiği zaman görülecek. Ödeyemeyenlere 3 taksit yapılacak" diye konuştu.

VUSLAT AY / SABAH