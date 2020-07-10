CHP'li Maltepe Belediyesi, Boğaz Köprüsü'nü satan ünlü dolandırıcı Sülün Osman'ın yöntemlerini andıran bir kiralama iddiasıyla sarsıldı. CHP Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi Ercan Konak, CHP Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi adayı Veli Çelik ve CHP Maltepe eski Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Boyraz'ın özel bir firmaya ait arsayı, belediye arsası gibi göstererek kaçak bir şekilde fuar firmasına 70 bin liraya kiralamaya çalıştığı iddia edildi. Dolandırıcılık iddiasının detaylarını AK Parti Maltepe Meclis Üyesi Ufuk Yıldız anlattı.

CHP Maltepe Belediye Meclis Üyesi adayı Veli Çelik'in bir fuar şirketi ile internet üzerinden irtibata geçtiğini söyleyen AK Parti Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi Ufuk Yıldız, akıl almaz dolandırıcılık olayını şöyle anlattı: "Fuar şirketine ellerinde Piazza AVM karşısında bulunan ana yol cepheli 14 dönüm arsanın bulunduğunu ve bunun 10 dönümünü kiraya vermek istediklerini söylüyor. Bu alanda kermes yapılabileceği ve iyi miktarda para kazanılacağını da belirtiyor. Bunun üzerine firma yetkilileri teklifi değerlendirmeye alıyor. İlerleyen günlerde belirtilen arazi üzerinde inceleme başlatan firma yetkilileri arsayı beğeniyor ve CHP'li yöneticilerle pazarlığa tutuşuyor."

"İşin kiralama kısmında devreye CHP Maltepe eski Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Boyraz giriyor. Fuar firması yetkililerine buranın bir aylık kira bedelinin 70 bin lira olduğu belirtiliyor. Ayrıca 5 bin liralık bir kaparo bedeli olduğu söyleniyor."

Firma sahibi ile CHP'li yöneticilerin anlaşmaya vardığını ifade eden Yıldız, "Belirlenen kaparo 20 Mayıs 2020'de tarihinde elden yatırılıyor. 65 bin liralık bedelin ise fuar kurulum tarihinden 3 gün önce yapılacağı yönünde anlaşmaya varılıyor. Ancak bu anlaşma işlemi noter aracılığıyla yapılmıyor ve tamamen kayıt dışı yollardan gerçekleştiriliyor. Çünkü belediyenin böyle bir arsası yok. Firma sahibi her fırsatta resmi olarak sözleşme yapma talebinde bulunsa bile CHP'li yöneticiler buna yanaşmıyor. Sürecin ilerlemesi ve firma yetkililerinin bastırması üzerine sanatçı Volkan Konak'ın akrabası CHP Maltepe Meclis Üyesi ve Maltepe Spor Kulübü Başkanı Ercan Konak olaya dahil ediliyor. Meclis Üyesi Ercan Konak, kendisini başkan yardımcısı olarak tanıtarak firma yetkilileriyle iletişim kuruyor" dedi.

CHP'li yöneticilerin konuşmalarından şüphelenen firma sahibinin Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü ile irtibata geçtiğini söyleyen Yıldız, "Özel Kalem Müdürlüğü kendilerine ait böyle bir arsanın olmadığını söylüyor. Firma yetkilisi böyle bir durumun olamayacağını kendilerine meclis onaylı garanti verildiğini, 'belediye başkanı tarafından kendilerinin arandığını ve hiçbir sorunun olmadığının belirtildiğini' söylüyor. Özel Kalem Müdürlüğü ise kendilerinin dolandırıldığını iletiyor" diye konuştu.

ALİ KILIÇ'A DİNLETTİLER

Olayda CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un araya girdiğini söyleyen Yıldız, "Firmaya kapora alınan kısım geri ödeniyor. Ancak firma 200 bin liraya yakın yatırım yapıyor ve hepsi boşa gidiyor" dedi. Firma yetkilisinin, Özel Kalem Müdürü ile yaptığı görüşmeyi kayıt altına aldığı ve CHP'li başkan Ali Kılıç' a dinlettiği öğrenildi.

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