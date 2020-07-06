"BOŞ GEÇİRDİĞİ YILIN FATURASINI MECLİSE KESMEYE ÇALIŞTI"

Mansur Yavaş'ın boşa geçirdiği bir yılı unutturmak için faturayı Belediye Meclisine çıkarmak istediğini savunan Köse, AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı olarak halka hizmet olarak yansıyacağına inandığı her kredi başvurusu için Yavaş'ın taleplerini olumlu karşıladığını vurguladı.

Köse, belediye şirketlerinin de Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi doğru yönetilemediğine ve kaynaklarını isabetli kullanamadığını ifade ederek şöyle konuştu: